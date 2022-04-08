إيران تدعو الولايات المتحدة إلى تبني نهج واقعي في مفاوضات فيينا

طهران-سانا

دعا وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى تبني نهج واقعي في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

ولفت عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الصربي نيكولا سلاكوفيتش إلى عزم إيران الوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم قائلاً إنه “على أمريكا اتخاذ نهج واقعي بدلاً من المطالب الإضافية والإبطاء وخلق العقبات”.

من جانبه أعرب سلاكوفيتش عن أمله بأن تصل مفاوضات فيينا إلى النتيجة اللازمة على وجه السرعة.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة (ارنا) الإيرانية للأنباء تفاصيل عن الاتفاق حول تحويل سبعة مليارات دولار من العملات الإيرانية المجمدة مبينة أنه ينص على إرسال الأموال المجمدة إلى الحسابات الإيرانية عن طريق التحويل المصرفي خلال أسابيع قليلة.

وكان مصدر إيراني مطلع أعلن أمس الافراج عن جزء كبير من الأصول المالية الإيرانية المجمدة في البنوك الأوروبية.

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