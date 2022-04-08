خراموف: واشنطن علقت المفاوضات مع موسكو بشأن الأمن السيبراني

موسكو-سانا

أعلن نائب أمين مجلس الأمن الروسي أوليغ خراموف أن الولايات المتحدة أغلقت من طرف واحد قناة الاتصال مع روسيا بشأن الأمن السيبراني.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن خراموف قوله في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا إن “البيت الأبيض أعلن انسحابه من جانب واحد من عملية المفاوضات” موضحاً أن روسيا أرسلت في شباط الماضي مقترحات إلى البيت الأبيض بشأن تطوير تدابير مشتركة للدفاع عن البنية التحتية الحيوية للبلدين من الهجمات السيبرانية ولكن واشنطن لم ترد على هذه المقترحات.

وأشار خراموف إلى أن القيادة الإلكترونية الأمريكية والقوات الإلكترونية تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ ضربات استباقية على أهداف بالغة الأهمية في الدول التي تعارض الولايات المتحدة.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أن العملية السيبرانية واسعة النطاق التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا تمثل عدواناً وإرهاباً مفتوحاً عواقبه وخيمة على محرضيه ومنفذيه.