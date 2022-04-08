بوليانسكي يعلق على قرار تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

موسكو-سانا

وصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بأنه “ضربة قاصمة” لمنظومة الأمم المتحدة.

وقال بوليانسكي في تصريح لقناة روسيا 24 التلفزيونية “هذه ضربة للنظام الدولي متعدد الأطراف” مشيرا إلى أنه “لا يمكن استبعاد روسيا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإلا سيكون ذلك سيناريو كارثيا”.

وأضاف إن “قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيضر بهما.. اتضح الآن أن صوتنا في مجلس حقوق الإنسان لن يكون واضحا وهذا لا يعني أننا نوقف أنشطتنا في مجال حماية حقوق الإنسان وخفض أي معايير في هذا الصدد.. ولكن هذا يعني أن البلدان النامية في مجلس حقوق الإنسان ستبقى دون دعمنا”.

من جهته شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف في جدوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد قرار تعليق عضوية روسيا فيه.

وأشار ميدفيديف إلى أن روسيا “أوقفت مشاركتها في المجلس وسلطاته بسبب هذه العقوبة ذات الدوافع السياسية لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة”.

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