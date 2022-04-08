جاكسون: قدرة بايدن العقلية مسألة تطال الأمن القومي الأمريكي

واشنطن-سانا

اعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي والطبيب السابق في البيت الأبيض روني جاكسون أن القدرة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن تمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال جاكسون الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري في حديث لقناة (ون أمريكا نيوز) “لا أحاول أن أحدد التشخيص ولكن العالم كله يرى أن لدى بايدن بعض المشاكل مع القدرة العقلية واعتقد أن شيئاً يحدث له وهذه مسألة تتعلق بالأمن القومي”.

ورأى جاكسون أن بايدن يظهر سلوكاً غير مناسب في الفترة الأخيرة معتبرا أنه ينبغي على بايدن أن يخضع لفحوصات صحته العقلية وينشر نتائجها.

يشار إلى أن النائب جاكسون كان يعمل في الفريق الطبي للبيت الأبيض خلال الفترة بين 2013 و2018 ومستشاراً طبياً للرئيس دونالد ترامب عام 2019.

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