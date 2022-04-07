إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء اقتتال فيما بينهم في رأس العين

الحسكة-سانا

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من داخل مدينة رأس العين لـ سانا أن اشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة وقواذف “ار بي جي” اندلعت مساء اليوم وسط المدينة بين إرهابيين مما يسمى فصيل “ملكشاه” من جهة وإرهابيين مما يسمى “فرقة الحمزة” من جهة ثانية وجميعهم من مرتزقة الاحتلال التركي وأدت إلى إصابة إرهابيين من الطرفين.

وأضافت المصادر: إن الاشتباكات أدت أيضا إلى حالات هلع وفوضى في المدينة ووقوع خسائر مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

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