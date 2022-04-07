كوزمين: تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان خطوة مسيسة

موسكو-سانا

وصف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بأنه خطوة غير مناسبة ومسيسة.

ونقلت وكالة تاس عن كوزمين قوله اليوم إن “روسيا اتخذت قراراً بوقف صلاحياتها كعضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مبكراً اعتباراً من 7 نيسان 2022”.

وأكد كوزمين أن روسيا ستواصل مع ذلك الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمساهمة في الحوار البناء حول هذا الموضوع.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث أيد القرار 93 عضواً مقابل معارضة 24 وامتناع 58 عن التصويت.

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