بيسكوف يحدد سيناريوهين لانتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا

موسكو-سانا

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا محددة بسيناريوهين اثنين وهما تحقيق أهدافها أو التوصل لاتفاق عن طريق المفاوضات.

وقال بيسكوف في تصريح لقناة سكاي نيوز البريطانية اليوم إن “العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي في الأيام القريبة القادمة وفقاً لسيناريوهين: إما أنها ستحقق أهدافها التي وضعت لها أو التوصل لاتفاق عبر المفاوضات”.

وأكد بيسكوف أن هدف العملية العسكرية حماية روسيا من أي تهديد محتمل مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “الوضع يمكن حله عن طريق الدبلوماسية بالاعتماد على اتساق الموقف الأوكراني واستعداده لقبول الشروط الروسية”.

وحول العقوبات المفروضة على بلاده قال بيسكوف إن “روسيا لا تعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة والضغط الممارس تهديدا وجودياً لها” موضحاً: “نحن نعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن، ومعتادون بالفعل على هذا الوضع وبدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام”.

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