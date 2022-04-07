روسيا تضيف مسؤولين أستراليين ونيوزيلنديين لقائمتها السوداء

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو فرضت عقوبات شخصية على 358 من كبار المسؤولين والبرلمانيين في أستراليا ونيوزيلندا بما في ذلك رئيسا وزراء البلدين وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم أن “موسكو فرضت عقوبات على 228 من كبار المسؤولين والبرلمانيين الأستراليين بما في ذلك رئيس الوزراء سكوت موريسون كما فرضت عقوبات شخصية على 130 ممثلاً للقيادة العليا والبرلمانيين لنيوزيلندا بمن فيهم رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن”.

وأضاف البيان إن “موسكو ستوسع قريباً قائمة العقوبات بإدراج العسكريين ورجال الأعمال والخبراء والإعلاميين الأستراليين والنيوزيلنديين”.

ويأتي القرار الروسي على مبدأ المعاملة بالمثل وذلك رداً على توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها أستراليا على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس والتي شملت قرابة 600 فرد وكيان وكذلك فرض حكومة نيوزيلندا عقوبات شخصية على مسؤولين وشركات روسية.

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