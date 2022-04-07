بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي العملية الخاصة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس وكذلك المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال بيسكوف حسبما نقل عنه موقع روسيا اليوم: ناقش المشاركون في الاجتماع عدداً من القضايا.. وتم التأكيد على الحاجة إلى رد فعل مضاد لأعمال التخريب المعلوماتية وغيرها من قبل الجانب الأوكراني كما كان الحال في مدينة بوتشا.

وحسب مصادر مطلعة حضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيساً مجلسي البرلمان فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إضافة إلى وزراء الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو وعدد من قادة ورؤساء الإدارات الأمنية الروسية.

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