ميشوستين: الغرب يسعى لإلحاق الضرر بكل مواطن روسي

موسكو-سانا

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن كم العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا تجاوز مجموع العقوبات التي فرضت على أي دولة أخرى والهدف منها إثارة الذعر بين المواطنين الروس.

ونقلت وكالة تاس عن ميشوستين قوله اليوم إنه حتى خلال الجائحة لم يخفف الغرب ضغوطه عن روسيا ولو ليوم واحد.. وقد تواصلت العقوبات الجديدة هذا العام في مستوى غير مسبوق ووصل عددها إلى ستة آلاف بينها ما هو على قطاعات حكومية وأخرى على أفراد وشخصيات روسية متجاوزة بذلك أي قيود فرضت على أي بلد آخر.

وأشار إلى أن الأمر الأهم والأخطر هو أنها تستهدف جميع المواطنين الروس وأضاف ساخراً “يبدو أن شركاءنا السابقين يتنافسون من منهم سيفرض أولاً العقوبات أو الإجراءات التقييدية ضدنا ويصدرها بشكل يومي تقريباً وهدفهم الأساسي هو خلق الذعر وإلحاق الضرر بكل مواطن روسي”.

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