15 مسلسلاً على شاشة قناة الدراما في رمضان

دمشق-سانا

تقدم قناة الدراما هذا العام دورة برامجية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك من خلال عرضها لـ 15 مسلسلاً درامياً من أحدث الإنتاجات المحلية إلى جانب سلة برامجية منوعة.

وعن الدورة البرامجية الرمضانية قالت أنسام السيد مديرة القناة “جهز فريق العمل للدورة البرامجية خلال شهر رمضان بكل الإمكانات المتاحة لتقديم مجموعة من أحدث المسلسلات الدرامية السورية المنوعة بين الكوميدي والاجتماعي المعاصر والبيئة الشامية والفانتازيا التاريخية ضمن خطة وزارة الإعلام لتقديم هذه الإنتاجات المحلية على الشاشات الوطنية” مبينة أن القناة اليوم سباقة في مواعيد عرض أحدث المسلسلات وأقواها للجمهور خلال شهر الصيام.

وأوضحت مديرة قناة الدراما أن البرامج التي تقدمها القناة سواء الميدانية في الشارع مثل برنامج شام الخير أو الفنية مثل برنامج لمة محبة أو برامج المسابقات مثل ضربة حظ ولمة محبة تهدف لاستقطاب الجمهور السوري والعربي خلال شهر رمضان ولمنافسة القنوات العربية الفضائية.

محمد سمير طحان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency