توزيع سلال غذائية للأسر الأشد احتياجاً في الحسكة وريفها

الحسكة-سانا

وزعت جمعيتا البر والإحسان الخيرية في رأس العين وجمعية سورية اليمامة سلالاً غذائية على عدد من الأسر في الحسكة وريفها وذلك ضمن مبادرة الخير التي أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي تصريح لمراسل سانا بين المدير التنفيذي لجمعية البر حسين علكش أن عمليات التوزيع شملت الأسر المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالأسر النازحة من مدينة رأس العين وريفها وذلك ضمن مبادرة الخير وبإشراف مباشر من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

بدوره ذكر عضو مجلس إدارة جمعية سورية اليمامة اسماعيل طه أن عمليات التوزيع شملت 200 أسرة من الأسر الأشد احتياجاً ضمن مدينة الحسكة للتخفيف من الأعباء المادية على الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

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