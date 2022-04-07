مخبز بلدية شين الاحتياطي بحمص يعود للخدمة بعد إعادة تأهيله

حمص-سانا

أعاد فرع السورية للمخابز في محافظة حمص مخبز بلدية شين الاحتياطي بريف المحافظة للخدمة وذلك بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وصيانته.

وأوضح مدير فرع السورية للمخابز شادي أحمد لمراسلة سانا أنه تم تخصيص المخبز بنحو 3 أطنان وربع الطن من الدقيق يوميا وفقاً لمخصصاته الأساسية إلى حين اجتماع لجنة القرار 8 الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية مشيراً إلى أن وضع المخبز بالاستثمار وتشغيله انعكس إيجابا على أهالي بلدة شين وبعض القرى المجاورة.

يشار إلى أن المخبز متوقف عن العمل منذ نحو عشر سنوات وتم تسليمه من بلدية شين إلى فرع المؤسسة السورية للمخابز بحمص لتعيد تأهيله ووضعه بالخدمة.

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