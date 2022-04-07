ارتفاع الروبل مقابل الدولار واليورو

موسكو-سانا

ارتفعت العملة الروسية اليوم أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية وجرى تداول الدولار دون مستوى 75 روبلاً وذلك للمرة الأولى منذ الـ21من شباط الماضي.

ووفقاً لوكالة تاس الروسية فإن سعر صرف الدولار في بداية التعاملات انخفض دون مستوى 75 روبلاً فيما تراجع سعر صرف اليورو دون مستوى 81 روبلاً للمرة الأولى منذ الـ 27من تشرين الأول 2021.

وفي سوق تداولات الأسهم ارتفع المؤشر ميكسيس للأسهم المقومة بالروبل في مستهل التعاملات بنسبة41ر1 بالمئة إلى 14ر2684 نقطة كما صعد المؤشر ( آر تي اس) للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 79ر4 بالمئة إلى 38ر1084 نقطة وفقاً لبيانات بورصة موسكو.

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