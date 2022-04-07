رئيس الوزراء الكندي يعارض سياسة طرد الدبلوماسيين الروس

اوتاوا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو معارضته سياسة طرد الدبلوماسيين الروس التي تنتهجها بعض الدول الغربية بذريعة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترودو قوله: “إذا طردنا الدبلوماسيين الروس من كندا فربما نفقد جميع دبلوماسيينا في روسيا هؤلاء يقومون بعمل مهم للغاية يتمثل في معرفة ما يحدث في روسيا”.

وأضاف ترودو: “علينا أن نكون حذرين للغاية ولا نريد أن نحرم من الموارد في موسكو وقت الأزمة كما أن الإيماءة الرمزية لطردهم ستكون لها عواقب لا تستحق مثل هذا العناء”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency