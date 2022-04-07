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رئيس الوزراء الكندي يعارض سياسة طرد الدبلوماسيين الروس

2022-04-07

اوتاوا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو معارضته سياسة طرد الدبلوماسيين الروس التي تنتهجها بعض الدول الغربية بذريعة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترودو قوله: “إذا طردنا الدبلوماسيين الروس من كندا فربما نفقد جميع دبلوماسيينا في روسيا هؤلاء يقومون بعمل مهم للغاية يتمثل في معرفة ما يحدث في روسيا”.

وأضاف ترودو: “علينا أن نكون حذرين للغاية ولا نريد أن نحرم من الموارد في موسكو وقت الأزمة كما أن الإيماءة الرمزية لطردهم ستكون لها عواقب لا تستحق مثل هذا العناء”.

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