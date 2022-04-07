زراعة الفريز في قرى ريف حمص الغربي تشهد توسعاً ملحوظاً

حمص-سانا

شهدت زراعة الفريز في قرى ريف حمص الغربي توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد البيوت المحمية المزروعة به بحسب إحصائية مديرية زراعة المحافظة 9493 بيتاً جميعها في الريف الغربي.

كاميرا سانا جالت على عدد من قرى ريف حمص الغربي التي تشتهر بزراعة الفريز باعتباره من المحاصيل الشتوية الأساسية لدى المزارعين فيها والتقت عدداً منهم في حقولهم ومنهم المزارع يوسف العلي من قرية شبق الذي أكد أنه بدأ مشروعه لزراعة الفريز ببيت واحد منذ عدة سنوات ليصل حالياً إلى نحو 20 بيتاً محمياً مشيراً إلى أهمية محصول الفريز في توفير فرص عمل للعديد من العائلات.

وعزا المزارع خضر العلي توجه المزارعين في المنطقة لزراعة محصول الفريز إلى تناسب زراعته مع مناخ وتربة المنطقة فضلاً عن قلة تكاليف زراعته مقارنة مع باقي المحاصيل التي تزرع ضمن البيوت المحمية.

وأشار المزارع محمود صارم من قرية العكاري إلى أن محصول الفريز يزرع مع بداية أيلول في الأرض المستدامة ويبدأ بالإنتاج مع بداية كانون الأول ليستمر الإنتاج حتى نهاية حزيران مؤكداً أن من مميزات زراعته إمكانية تحميل محاصيل أخرى معه بنفس الوقت حيث يزرع إلى جانبه محصول الفاصولياء أو البصل أو الثوم أو البندورة والتي تشكل عامل دخل إضافياً.

المزارع علي يونس بين أن موسم العام الحالي تعرض للصقيع الذي ترك أضراراً أثرت على كمية الإنتاج وزادت أعباء التكلفة على المزارعين من خلال زيادة كمية الأسمدة والمبيدات التي استخدمت ليتجاوز المحصول الآثار التي تركها الصقيع.

وطالب عدد من المزارعين بدعم هذه الزراعة خاصة أنها توفر فرص عمل كبيرة لأبناء المنطقة إضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الصيدليات الزراعية لجهة نوعية وفعالية الأسمدة والمبيدات الزراعية.

أحمد نصار

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency