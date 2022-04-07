هنغاريا: نعمل على قضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

بودابست-سانا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو أن بلاده تعمل الآن على حل تقني لقضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل مشيراً إلى أن إمدادات الطاقة في هنغاريا كانت وستظل آمنة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زيجارتو قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي: “إن بلاده هنغاريا ستفي بالتزامها بالدفع لشركة (غاز بروم) في نهاية أيار المقبل 2022”.

وكان أعلن في وقت سابق رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر أنه لا يستبعد أن تضطر بلاده إلى شراء الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل بعد إصدار الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً بهذا الشأن.

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