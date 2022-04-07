ضحايا فيروس كورونا حول العالم أكثر من 6 ملايين و186 ألف شخص

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من ستة ملايين و186 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر احصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 494917992 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6186273 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 430333967 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1010028 حالة وفاة من أصل 81922222 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 521560 حالة وفاة من أصل 43031851 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 660723 حالة وفاة من أصل 30067249 إصابة.

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