ريال مدريد يتفوق على تشيلسي بهاتريك في دوري أبطال أوروبا

لندن-سانا

حقق ريا ل مدريد الإسباني فوزاً عريضاً على مضيفه تشيلسي الإنكليزي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هاتريك لفريقه في الدقائق 21-24-46 في حين سجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز الثمين اقترب الفريق الملكي كثيراً من التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية قبل مواجهة الحسم التي من المقرر أن يستضيفها على ملعبه سانتياغو برنابيو في الـ 12 من نيسان الجاري.

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