الخارجية الفلسطينية تجدد إدانتها جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم ولا سيما في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال ومستوطنيه يواصلون ممارسة أبشع أساليب القمع والترهيب والتنكيل بحق الفلسطينيين بشكل عام وضد المقدسيين بشكل خاص بهدف إخضاعهم وذلك من خلال تقييد حركة تنقلهم ومنعهم من القيام بفعالياتهم الدينية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الخارجية أن الاحتلال مستمر في محاولاته لتهويد القدس وأحيائها وبلداتها عبر إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم للاستيلاء عليها في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 2334 الذي يطالب الاحتلال بوقف عملياته الاستيطانية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية فوراً.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي للخروج عن صمته إزاء جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم وفق القرارات الأممية ذات الصلة بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس.

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