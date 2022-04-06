قوات النظام السعودي تجدد خرق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوات النظام السعودي وحلفاؤها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 116 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة قوله اليوم إن “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية وتحليق طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس والجبلية كما تضمنت 12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و84 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وفي وقت سابق من اليوم استشهد طفل يمنى وأصيب أربعة آخرون نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency