إيطاليا: وقف واردات الغاز الروسي ليس مطروحاً بعد

روما-سانا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اليوم أن وقف واردات الغاز من روسيا ليس موضع بحث على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت رويترز عن دراغي قوله في مؤتمر صحفي: “حظر الغاز ليس مطروحاً بعد ولا أعرف ما إذا كان سيتم طرحه في أي وقت” مشيراً إلى أن إيطاليا تعتمد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الغاز.

وأوضح دراغي أنه إذا تم تعليق تدفقات الغاز من موسكو فلا يزال لدى إيطاليا احتياطيات لتغطية احتياجاتها حتى أواخر تشرين الأول فقط.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أكدت رفضها فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي.

وبدورها أعلنت النمسا في وقت سابق معارضتها الحظر المفروض على إمدادات الغاز الروسي واصفة القرار بـ “الخاطىء”.

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