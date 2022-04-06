اللاعب زانيولو يغيب عن روما في مواجهة بوردو

روما-سانا

أعلن نادي روما الإيطالي غياب لاعبه نيكولو زانيولو عن الفريق في مواجهة بوردو بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ووفق بيان للنادي عبر موقعه الرسمي فإن زانيولو سيغيب عن مواجهة بوردو ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في اللقاء الودي ضد نظيره التركي.

وتحوم الشكوك حول مستقبل زانيولو 22 عاماً مع فريق روما حيث تؤكد عدة تقارير أن اللاعب بات يقترب من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الصيف المقبل.

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