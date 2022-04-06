هبوط مخزون النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لأدنى مستوى منذ 20 عاماً

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزون النفط الخام للاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ نيسان 2002.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها في بيان لها اليوم: إن “المخزون هبط بمقدار 3.7 ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 564.6 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2002”.

وأضافت: إن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2021.

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