موسكو: السلطات الأوكرانية تحضر لاستفزازات في كييف وسومي

موسكو-سانا

حذر رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الجنرال ميخائيل ميزينتسيف من أن الجانب الأوكراني أعد استفزازات بمشاركة مدنيين في منطقتي كييف وسومي.

وقال ميزينتسيف في تصريح اليوم إن “السلطات الأوكرانية انتهت من التحضير لمثل هذه الاستفزازات بمشاركة السكان المدنيين في مدينتي كونوتوب وتروستيانتس في منطقة سومي وكذلك في بورودينكا وكاتيوزانكا في منطقة كييف” مؤكدا أن “جريمة بوتشا يجب أن تخضع لتحقيق شامل بمشاركة منظمات حقوق الإنسان الدولية”.

وأضاف ميزينتسيف إن “الجانب الأوكراني يقوم بإعداد مواد استفزازية بشكل منتظم حول مزاعم مقتل مدنيين بسبب أعمال الجيش الروسي ولهذه الغاية قصف القوميون الأوكرانيون بلدة ديرغاتشي في منطقة خاركوف وبعد ذلك قاموا بتصوير المباني المدمرة والعديد من القتلى لنقلها إلى وسائل الإعلام الغربية”.

وأوضح أن “ممثلي وكالات الأنباء الغربية شاركوا في هذا الأمر لافتا إلى أن “جميع المشاركين في التصوير المسرحي من بين المدنيين حصلوا على مكافأة مالية قدرها 25 دولارا أمريكيا”.

وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يزعم بأنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف حيث ترقد جثث القتلى على الطريق وشكك عدد من المستخدمين في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض.

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