إصابة شخصين بإطلاق نار في ولاية كارولينا الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب شخصان بجروح أحدهما اصابته بالغة في حادثة إطلاق نار وقعت في مصنع بولاية كارولينا الأمريكية اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية في كارولينا الجنوبية قولها “إن شخصاً فتح النار في مصنع فراينكيشي في اندرسون ما أسفر عن إصابة موظفين أحدهما بحالة خطرة تم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج”.

وتعتقد السلطات أن المشتبه به كان موظفاً سابقاً في المصنع ولم تتوافر على الفور تفاصيل إضافية حول الحادثة.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي بشكل منفلت وتحت رعاية القانون.

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