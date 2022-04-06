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الجيش الجزائري يعتقل 7 ارهابيين في عمليات منفصلة

2022-04-06

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش الجزائري أعتقل في عمليات منفصلة 7 إرهابيين خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان اليوم “إن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة المذكورة العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية منها إيقاف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة”.

ويقوم الجيش الجزائري بملاحقة التنظيمات الإرهابية في عدد من الولايات وتدمير أوكار وأسلحة تابعة لها باستمرار للحفاظ على أمن البلاد.

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