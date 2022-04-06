مقتل مسلح وإصابة ضابط في إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل مسلح وأصيب ضابط بجروح خلال إطلاق نار في ولاية مينيسوتا الأمريكية اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة قولها في بيان “إن شخصاً يبلغ من العمر 53 عاماً أطلق النار على الشرطة والمنازل المجاورة في روسفيل بمينابوليس ما تسبب بإصابة ضابط أصابات بالغة تم على إثرها نقله إلى المشفى”.

وأضاف البيان “أن الشرطة ردت على إطلاق النار بالمثل ما أدى إلى إصابة المسلح الذي توفي في وقت لاحق بعد نقله إلى المشفى”.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وكان تقرير نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية مؤخراً أشار إلى أن أعمال العنف المسلح وحوادث أطلاق النار في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعاً خطيراً عام 2021.

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