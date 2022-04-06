ضبط مستودع يغش بالزيت النباتي و47 طناً من الأرز منتهية الصلاحية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً في عربين يغش بالزيت النباتي من خلال الخلط بين زيوت الصويا ودوار الشمس والذرة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سائر شيحا أوضح أن القائمين على المستودع يخلطون زيت الصويا ودوار الشمس بنسب معينة وتتم تعبئة العبوات على أنها زيت دوار الشمس 100 بالمئة باسم ماركات معروفة واستغلال الفارق السعري وبيعها للمواطنين بما يسمى الغش بذات البضاعة.

وبين شيحا أنه تم ضبط براميل زيت مجهولة المصدر والنوعية في المستودع إضافة إلى عبوات زيت حديد وبلاستيكية فارغة يتم شراؤها من المحلات التي تعمل بها وخاصة المطاعم ليتم تعبئتها بالزيت المغشوش.

وأشار شيحا إلى أنه تمت مصادرة الكمية كاملة وإحالة المخالف إلى القضاء المختص موجودا بالتعاون مع قسم الشرطة بالمنطقة الموجود فيه المستودع.

ووفق شيحا تم ضبط شركة لتعبئة المواد الغذائية في منطقة عقربا بداخلها كمية 4 أطنان أرز صيني المنشأ منتهية الصلاحية ومعبأة ضمن أكياس زنة الواحد 25 كغ و 43 طنا من الأرز برتغالي وإسباني المنشأ مرتجعة ومعدة للتعقيم وإعادة التدوير ومعبأة ضمن أكياس زنة الواحد 25 كغ مدونا عليها تاريخ إنتاح جديد مخالف لتاريخ الإنتاج الحقيقي.

وأوضح شيحا أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجز الكميات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.