موسكو: طرد دبلوماسيين روس لدى الاتحاد الأوروبي خطوة عدائية

بروكسل-سانا

أعلنت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي اليوم أن قرار طرد 19 دبلوماسياً من موظفي البعثة خطوة عدائية وغير مسؤولة وستلقى رداً مناسباً.

ونقلت وكالة تاس عن البعثة قولها في بيان: “لقد جاءت هذه الخطوة غير الودية بشكل سافر بل وعدائية ولا سيما أن لا مبرر لها على الإطلاق في إطار نهج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تفكيك علاقات الشراكة بين روسيا والاتحاد وهي العلاقات التي كان كلا الطرفين حتى وقت قريب يصفها بفخر بالاستراتيجية”.

وأكدت البعثة الروسية أن هذا التصرف غير مسؤول وسيلقى رداً مناسباً.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق أن عدداً من موظفي بعثة روسيا لدى الاتحاد (غير مرغوب فيهم) وزعم أن أنشطتهم “تتعارض مع تمتعهم بمركز دبلوماسي” دون أن يكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين سيتم سحب اعتمادهم لدى بروكسل وكذلك تم استدعاء مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إلى مقر الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية حيث جرى إبلاغه هذا القرار المتخذ على خلفية مزاعم الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية والتي اتهمت كييف والعواصم الغربية الجيش الروسي بالمسؤولية عنها.

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