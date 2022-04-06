ليفربول يفوز على بنفيكا ويقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

لشبونة-سانا

فاز فريق ليفربول على مستضيفه بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر فريق الريدز بافتتاح النتيجة عبر مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة الـ 17 وضاعف المهاجم السنغالي ساديو مانيه النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ 34.

وتمكن الأوروغواياني داروين نونيز من تذليل الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 49.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق سجل الكولومبي لويس دياز الهدف الثالث لمصلحة ليفربول في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وستجرى مباراة العودة على ملعب أنفيلد الأربعاء المقبل.

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