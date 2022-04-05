النظام السعودي يجدد خرق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوات النظام السعودي وحلفاؤها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 82 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع (المسيرة نت) عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة قوله اليوم “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق طائرات تجسسية في مقبنة وحيس والجبلية” كما تضمنت 3 خروقات بقصف مدفعي و69 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي الثاني من الشهر الجاري دخلت هدنة أعلنتها الأمم المتحدة واتفق عليها جميع الأطراف في اليمن حيز التنفيذ والتي تستمر لمدة شهرين وتتضمن توقف كل العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency