الدفاع الروسية: تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعتين للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط خمس مسيرات ومروحيتين تابعتين للقوات الأوكرانية.

ونقلت (روسيا اليوم) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قوله “إنه تم إحباط محاولة أخرى من نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف النازية من ماريوبول وإسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز مي 8 حاولتا اختراق المدينة من البحر”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن موسكو أبلغت كييف عدة مرات بالسماح للجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته طواعية ومغادرة ماريوبول وقد تم تقديم هذا العرض اليوم إلا أنه يتم تجاهل هذه المقترحات باستمرار من كييف.

وأضاف أنه بالنظر إلى عدم اهتمام كييف بإنقاذ أرواح جنودها فإن القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيقومان بتحرير ماريوبول من المتطرفين الأوكران.

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