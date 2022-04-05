الخارجية الروسية: طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد رغبتها في تدمير علاقاتها معنا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن طرد ألمانيا 40 دبلوماسياً روسياً يشكل تأكيداً على مسار برلين لتدمير كامل للعلاقات مع موسكو.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في بيان: “أعلنت السلطات الألمانية دون أي مبرر عقلاني أن 40 موظفاً في البعثات الخارجية الروسية بألمانيا غير مرغوب فيهم وعليه فإنه لا يسعنا إلا أن نعتبر أن هذا القرار غير المسبوق تأكيد لمسار برلين غير الودي والصريح تجاه التدمير الكامل والمتعمد للعلاقات الثنائية المعقدة مع بلادنا” مؤكدة أن رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس سيكون ملموساً بالنسبة لألمانيا.

وفي السياق نددت زاخاروفا بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي قالت فيها “إن الدبلوماسيين الروس المطرودين يشكلون تهديداً للذين يبحثون عن حماية عندنا” معتبرة أن هذه الاتهامات الموجهة ضدنا تشهد على أعمق أزمة في وزارة الخارجية الألمانية ذاتها بعد أن فقدت الإحساس بالواقع ومعها القدرة على التحدث بلغة الدبلوماسية.

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