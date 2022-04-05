طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء حارة بشكل عام

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب مترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 85 كم/سا وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..