نيبينزيا يجدد نفي تورط الجيش الروسي بقتل مدنيين في مدينة بوتشا

نيويورك-سانا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم التأكيد على أنه لا أدلة تدعم المزاعم والاتهامات الموجهة إلى الجيش الروسي بقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خاطب خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي شارك في الاجتماع عبر دورة فيديو “نترك لضميركم الاتهامات العشوائية وعديمة الأساس الموجهة إلى العسكريين الروس والتي لا تدعمها إفادات شهود عيان “مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك مئات الشهود مستعدون للإدلاء بإفادات حول جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا أوضح نيبينزيا أن سلطات النظام في كييف كانت تخطط لحسم مشكلة دونباس في آذار الماضي بقوة السلاح وأن العسكريين الروس عثروا أثناء عمليتهم في أوكرانيا على أوامر سرية عديدة تدل على وجود هذه الخطط وتابع قائلاً: “إن الهدف من العملية الروسية هو استئصال ورم النازية الذي يلتهم أوكرانيا لافتاً إلى أن الجيش الروسي لا يستهدف المنشآت المدنية حرصاً منه على إنقاذ الأرواح البشرية وهو الذي يجعل العملية تتطور ببطء أكثر مما كان مرغوباً فيه”.

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