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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دورة تدريبية لفنيين عرب في دمشق حول تقنية حديثة لإدارة المياه
2022-04-05
لافروف: عودة سورية إلى الجامعة العربية تساعد على توحيد الصف والمواقف العربية في المنطقة والعالم
2022-04-04
مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون السياحي والرياضي
2022-04-04
طلبة سورية في كوبا يودعون السفير ميا بحفل تكريمي
2022-04-04
اتحاد المبدعين العرب يختار المغترب السوري محمد عصام محو مستشاراً فيه
2022-04-03
وزير لبناني: إنشاء منطقة اقتصادية قرب الحدود مع سورية يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين
2022-04-02
كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة
2022-04-02
محليات
توزيع 450 سلة غذائية لأسر الشهداء ومصابي الحرب بحلب
2022-04-05
(تكسي الإفطار) مبادرة اجتماعية شبابية لتعزيز روح المحبة والتكافل الاجتماعي
2022-04-05
للعام العاشر.. مشروع (بادر) التنموي يحيي طقوس (سكبة رمضان)
2022-04-05
مجلس الوزراء: رفع قيمة المكافأة الشهرية للصيادلة العاملين في القطاع العام من 20 ألفاَ إلى 50
2022-04-05
(محروقات) تحدد مدة جديدة لاستلام رسالة البنزين
2022-04-05
السويداء.. أكثر من 192 ألف عملية تحصين وقائي للثروة الحيوانية خلال 3 أشهر
2022-04-05
إنجاز مبنى دائرة خدمات العاملين في الدولة بدرعا
2022-04-05
رياضة
الوثبة يتعادل مع تشرين في قمة مباريات الجولة 18 من الدوري
2022-04-05
تواصل اختبارات انتقاء المواهب الرياضية من جرحى الجيش
2022-04-05
ريال سوسيداد يتغلب على إسبانيول في الليغا
2022-04-05
رغم التعادل.. ميلان ينفرد بصدارة الكالتشيو
2022-04-04
الطليعة يفوز على الوحدة في افتتاح الجولة 18 من الدوري
2022-04-04
الوثبة يلتقي تشرين في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-04-04
إنتر ميلان يفوز على يوفنتوس في الدوري الإيطالي
2022-04-04
اقتصاد
ارتفاع العجز التجاري الأمريكي
2022-04-05
18.3 ملياراً ربح شركات المؤسسة الكيميائية
2022-04-05
شركة اسمنت عدرا تستعد لتأهيل خط الإنتاج الثالث
2022-04-05
بقيمة 500 ألف ليرة.. سلة غذائية للعاملين في الدولة بالحسكة
2022-04-05
مجلس الاتحاد الروسي: روسيا قادرة على تسديد ديونها بالروبل
2022-04-05
زراعة 4890 دونماً بمحصول العدس في السويداء
2022-04-05
ألمانيا تستبعد حظر الغاز الروسي
2022-04-05
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