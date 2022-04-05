رئيس البيرو يفرض حظراً للتجول

ليما-سانا

فرض رئيس البيرو بيدرو كاستييو اليوم حظراً عاماً للتجول في العاصمة ليما والميناء الرئيسي في البلاد في محاولة منه لوقف الاحتجاجات التي اندلعت بسبب غلاء الأسعار والوقود.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن كاستييو قوله إن “أعمال العنف واغلاق الطرقات العامة تدعو إلى القلق وتتسبب باضطراب بين السكان” معتبرا أنه تم فرض الحظر لاستعادة الأمن والسلام والنظام الداخلي.

وأصدر كاستييو أوامر للبقاء في المنازل طوال اليوم بدءا من الساعة الثانية صباحا حتى المساء بهدف وقف أعمال العنف والاحتجاجات والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص واحراق بعض ممتلكات الدولة.

وتم إعفاء بعض أسواق الأغذية والصيدليات والعيادات الطبية من الحظر.

وكان سائقو الشاحنات وعمال النقل نظموا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود والأغذية حيث أغلقوا العديد من الطرق الرئيسية في البلاد وردا على ذلك ألغت حكومة البيرو الأحد الماضي بشكل موءقت ضريبة تزيد من أسعار البنزين والديزل بنسبة 28 بالمئة إلى 30 بالمئة.

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