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من مباراة الوثبة و تشرين في الجولة 18 من الدوري

2022-04-05

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لقاء الجيش مع الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم

تصوير: حسام حيو  

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