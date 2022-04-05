فيديو يوثق وحشية جنود أوكرانيين بحق المدنيين

كييف-سانا

أظهر فيديو متداول على الانترنت وحشية جنود أوكرانيين بحق المدنيين حيث قاموا بضربهم بطريقة قاسية في مدينة دنيبرو على الأرجح في شرق البلاد.

ووفق المعلومات فإن بعض المدنيين أبدوا عدم رضاهم عن تصرفات الجيش الأوكراني ما عرضهم لأنواع من التعذيب وتقييد الأيدي إلى الخلف والركل والضرب بوحشية بشكل جماعي من قبل افراد القوات المسلحة الأكرانية التي تضم في صفوفها كتائب للنازيين الجدد.

وقام الجنود بتصوير عملياتهم الانتقامية من المدنيين وظهروا في المقطع المصور وهم بسعادة غامرة وحماس أثناء تعذيبهم المدنيين.

وأظهر مقطع فيديو متداول أول أمس قيام قوات الدفاع المحلي التابعة للنظام في كييف باستهداف المدنيين في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف.

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