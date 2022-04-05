مبدعات في الدراما السورية.. سامية الجزائري سيدة الكوميديا

دمشق-سانا

أطلت على الجمهور في ستينيات القرن الماضي وأضحكت المشاهدين طوال عقود ولقبت بسيدة الكوميديا لتسجل الممثلة القديرة سامية الجزائري اسمها بين جيل الرواد عبر مسيرة مهنية في التلفزيون والسينما والمسرح وأثبتت إتقانها لمختلف الأدوار التي أدتها بمرونة كبيرة ومعرفة واسعة أهلتها للعب شخصيات اجتماعية مختلفة.

أما أدوارها الكوميدية فيؤكد نقاد الدراما أنها لم تقدم بأعمالها (الكوميديا المجانية) وهي امرأة الأمثال الشعبية التي استقتها من الذاكرة المجتمعية وساهمت مرونتها بالوقوف أمام الكاميرا وسليقتها في تصنيع الشائق والمرح واللاذع من دون الإخلال بنموذج الشخصية التي تريد تقديمها في أبهى حللها القريبة من قلب المشاهد.

سامية أبدعت أيضاً في تشخيص المرأة الدمشقية الحكاءة من خلال أعمال جمعت الأسرة السورية (كان يا ما كان) كما استطاعت أن تشد الأنظار نحوها مرة عبر تقديمها نموذج المرأة المتسلطة مثل أم جندل في قصاقيص والمرأة طيبة القلب كما في دور أم عنتر بصح النوم والأم المتحكمة (أم ياسين) في مسلسل (وين الغلط) وأم أحمد بلاليش في عيلة خمس نجوم.

وبالعودة إلى بداية مسيرتها الفنية دخلت سامية الجزائري الفن مصادفة وذلك عام 1963 عندما رأتها المخرجة قسمت طوزان وعرضت عليها التمثيل في التلفزيون مسلسل (أبو البنات) لتؤدي شخصية ممرضة وبعدها عملت في ‏المسرح العسكري كموظفة لعدة سنوات إلى أن احترفت التمثيل ثم دخلت السينما من خلال فيلم (رحلة حب) عام 1972.

وعلى المسرح قدمت سامية أحد أهم أدوارها وهو الحجة في مسرحية غربة لمحمد الماغوط ودريد لحام حيث لعبت وهي في الثلاثينيات دور سيدة عجوز يحبها كل أهل القرية ويحزنون لموتها.

وظل التنوع يحكم مسيرة سامية رغم أنها قدمت دور الأم عشرات المرات ولكنها استطاعت أن تجسده بكثير من الاختلاف بين عمل وآخر مثل مسلسل أسعد الوراق (أم أسعد) وفي (نساء بلا أجنحة) أدت شخصية (أم عبد الستار) وفي (عريس الهنا) أم صياح وبأيام شامية (أم عبدو) وفي (أحلام أبو الهنا) مختصر خانم والدة أبو الهنا وفي ليالي الصالحية (أم صادق) وفي حارس القدس شفيقة (أم جورج) وفي الكندوش بجزأيه جسدت شخصية أم مصطفى وفي دامسكو لعبت دور (أم مختار) أحد حرفيي مهنة الموزاييك.

ومن الأعمال التي شاركت فيها بالسينما محطة صغيرة والنزاع والانتظار وكذبة بيضا وفي الدراما الإذاعية (حكم العدالة) و(أنا وزوجتي والمشاكل) و(أنا وزوجتي وخمسة بعيون الشيطان) و(آفكات خانم تحييكم من استديو 26) و(روزناما خانم).

وحصلت سامية على الكثير من الجوائز بدءاً من أفضل ممثلة صاعدة 1967 من إذاعة دمشق وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل (عيلة 6 نجوم) وعيلة 7 نجوم في مهرجان التلفزيون العربي السوري عامي 1996 و1997 كما كرمت في مهرجان قرطاج بتونس عن دورها في مسلسل ليالي الصالحية عام 2004 وحصلت على تكريم عن مجمل أعمالها الفنية عام 2008 من قبل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وخلال الموسم الرمضاني الحالي تشارك سامية الجزائري في المسلسل الكوميدي (حوازيق) وفي الجزء الثاني من (الكندوش).

رشا محفوض

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency