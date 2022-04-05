قوات الاحتلال الأمريكي تخطف عدة مواطنين بريف الرقة

الرقة-سانا

أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين خلال عملية إنزال جوي في منطقة الحوس بريف الرقة الشرقي.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن “قوات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال جوي ضمن مخيم يضم عائلات مهجرة في منطقة الحوس شرق الرقة وقامت على أثرها باختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما سادت حالة من الهلع والرعب في صفوف السكان”.

واستشهد مدني في الـ 28 من الشهر الفائت اثر عملية انزال جوي للاحتلال الأمريكي في بلدة ذيبان شرق دير الزور.

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