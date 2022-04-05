بقيمة 500 ألف ليرة.. سلة غذائية للعاملين في الدولة بالحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة الحسكة بيع سلة غذائية رمضانية للعاملين في الدولة بقيمة 500 ألف ليرة تقسيطاً ودون أي فوائد.

وبين مدير فرع السورية للتجارة عمر حمو في تصريح لمراسل سانا أنه انطلاقا من دور المؤسسة في التدخل الإيجابي وبيع المواد المختلفة بأسعار مخفضة ومنافسة تم طرح السلة الغذائية الرمضانية وتخصيص بيعها في 3 صالات ضمن مركز مدينة الحسكة وهي “البراد الآلي والباسل والثورة” مشيراً إلى أن المؤسسة طرحت كميات من المواد الغذائية في صالاتها الأخرى للبيع بشكل مباشر للمواطنين وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب متفاوتة.

المواطنة نهاد الأحمد من أهالي مدينة الحسكة أوضحت أن السلة التي وفرها فرع المؤسسة للعاملين في الدولة جيدة وتلبي احتياجات الأسرة.

وأطلق فرع المؤسسة مؤخراً مبادرة لبيع الألبسة للعاملين بالدولة في صالة المجمع الاستهلاكي بمدينة الحسكة وفق شرائح مالية متعددة ودون أي فوائد.

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