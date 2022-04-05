الخارجية الروسية: من المبكر الحديث عن عقد لقاء بين لافروف وكوليبا

موسكو-سانا

قال نائب وزير الخارجية الروسي اندريه رودنكو إنه من المبكر الحديث عن احتمال عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميتر كوليبا قبل الاتفاق على نص وثيقة ختامية.

وأضاف رودنكو في تصريحات له اليوم إنه “تجري حالياً مفاوضات مكثفة عبر الفيديو مع الجانب الأوكراني سعيا للوصول إلى توافق حول الموضوع”.

وأوضح رودنكو أنه لا يزال من المبكر لأوانه أيضاً التحدث عن قائمة لبلدان ضامنة لأمن أوكرانيا لأن بعض البلدان أبدت استعدادها لذلك بينما لا تزال بلدان أخرى تدرس هذه المسألة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency