لبنان.. إقفال باب تسجيل اللوائح للانتخابات النيابية المقبلة

بيروت-سانا

أقفل الليلة الماضية باب تسجيل اللوائح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان والتي ستجرى في الـ 15 من أيار القادم.

وأوضح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح له أن عدد اللوائح المسجلة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ 103 لوائح توزعت على الدوائر الانتخابية كافة.

وأشار مولوي إلى أن عدد المرشحين لخوض هذه الانتخابات ضمن هذه اللوائح وصل إلى 1044 مرشحاً فيما بلغ عدد طلبات الانسحاب 42 طلباً مؤكداً حرص الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية على اجراء الانتخابات بسلاسة وأمان.

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