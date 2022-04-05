ذا هيل: تصاعد العنف وحوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة إلى مستوى كبير العام الماضي

واشنطن-سانا

كشف تقرير نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية أن أعمال العنف المسلح وحوادث إطلاق النار في الولايات المتحدةسجلت ارتفاعاً خطيراً عام 2021.

وجاء في التقرير الذي أعدته مجموعة (ايفري تاون فور غن سيفتي) أن الولايات المتحدة سجلت رقماً قياسياً لحوادث إطلاق النار في الشوارع والأماكن العامة خلال العام الماضي لقي خلالها أكثر من 500 شخص مصرعهم وأصيبت أعداد كبيرة في أكثر من 700 حادثة من هذا النوع وذلك ارتفاعاً من 610 في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أنه مع سهولة الوصول إلى البنادق والأسلحة وحيازتها في ظل قوانين ترخص بشكل واسع امتلاك العامة للسلاح يمكن أن يتحول (الغضب في الشوارع) إلى الموت وفي حين أن جائحة كورونا ليست بالضرورة السبب المباشر لزيادة الغضب لدى الأميركيين إلا أنها تسببت بضغوط جديدة في حياة الناس كما أدت إلى زيادة في مبيعات الأسلحة.

وأضاف التقرير إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كشفت في وقت سابق أن معدل القتل في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 30 في المئة بين عامي 2019 و2020 وهو ما يمثل أكبر زيادة في عام واحد منذ عام 1905 على الأقل وربما على الإطلاق.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي أصبح العنف موضوعاً يحتل موقع الصدارة بشكل متزايد في مسار الحملة الانتخابية مع سعي بعض المرشحين الجمهوريين لاظهار تساهل الديمقراطيين في التعامل مع الجريمة.. ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة تشهد جرائم عنيفة قريبة من التي شهدتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي بشكل منفلت وتحت رعاية القانون.

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