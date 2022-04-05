اليمن أكثر دولة يسجل فيها ضحايا القنابل العنقودية عالمياً

صنعاء-سانا

أكد مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العميد علي صفرة أن اليمن أكثر دولة تم فيها تسجيل ضحايا القنابل العنقودية على مستوى العالم.

وخلال فعالية نظمتها اللجنة الوطنية والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية أوضح صفرة أنه بسبب العدوان السعودي على اليمن انتشرت القنابل العنقودية في كل المحافظات والمديريات بلا استثناء جراء استخدامها بشكل مفرط مشيراً إلى أن ما تم انتزاعه من الذخائر الفرعية الصغيرة من المحافظات بلغ 3 ملايين و133 ألفاً و36 قطعة ذخيرة بينما بلغ عدد الغارات التي استخدم فيها قنابل عنقودية 2500 غارة.

وبين صفرة أن عدد الضحايا المدنيين جراء استخدام العدوان للقنابل العنقودية بلغ حتى 30 اذار الماضي 3921 مدنياً قتل منهم 119 طفلاً و39 امرأة و879 رجلاً وأصيب 2884 مدنياً منهم 257 طفلاً و76 امرأة و2551 رجلاً لافتاً إلى أن القنابل العنقودية خلال السنوات السبع من العدوان تسببت بتدمير وإتلاف أكثر من 155 طريقاً و11 شبكة ومحطة اتصال و16 محطة ومولد كهرباء و3 موانئ و37 خزاناً وشبكة مياه و423 منزلاً.

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