نادي الأسير يحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير عبد الباسط معطان

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

ونقلت وكالة وفا عن النادي قوله في بيان له اليوم إن سلطات الاحتلال تمتنع عن نقل الأسير معطان إلى المستشفى وتقديم العلاج الطبي اللازم له موضحاً أنه مهدد بانتشار الخلايا السرطانية إلى جميع أجزاء جسده.

ولفت النادي إلى أن ما يتعرض له معطان هو جزء من سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي يعاني منها مئات الأسرى المرضى حيث تواصل سلطات الاحتلال تحويل حاجة الأسير للعلاج إلى أداة تنكيل محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسير معطان وكافة الأسرى المرضى الآخرين.

واعتقل معطان 48 عاماً منذ الـ 25 تشرين الأول عام 2021 وخضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله جرى خلالها استئصال جزء من القولون ليتبين لاحقاً أن الخلايا السرطانية لم تنته وأن هناك احتمالية لانتشار المرض.