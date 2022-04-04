الشعر الأنثوي السوري يحل ضيفاً على مهرجان (عشتار تبدع)

طرطوس-سانا

حلت شاعرات سوريات يلهجن بقضايا المرأة ضيفات على فعاليات اليوم الثاني من مهرجان (عشتار تبدع) الذي يقام في المركز الثقافي بمدينة بانياس.

وقدمت الشاعرات خلال لقاء أدبي قصائد متنوعة تناولت مواضيع المرأة والحب والألم بقوالب متنوعة بين الخاطرة والنثر وشعر التفعيلة.

الشاعرة لميس بلال ألقت عدة قصائد من شعر التفعيلة منها قصيدة (دمشقية) تناولت فيها دور المرأة السورية القادرة على مواجهة الحياة مهما كانت الظروف والصعاب إضافة إلى قصيدتين بعنوان (فيض من صحن الكلام) و(تجديف).

الشاعرة نعمى سليمان ألقت قصائد نثرية حملت عناوين (قصائد للفجر) و(حافلة ووجوه) و(سنابل الفرح) و (ألوان وطن) اتسمت بزخم فكري وحياتي ووجع يعاش يومياً وتعبر عن الفرح والألم والشهادة والكبرياء.

أما الشاعرة لينة فران فألقت نصاً أدبياً (خاطرة) بعنوان (يجيب قلبي) وتحدثت من خلاله عن تطلع القلب للحب رغم جفاء الأحبة وغياب الوصال.

واستوحت الشاعرة مرام عباس في قصائدها بعنوان (قصائد أيلول) و(عيناكي جميلة) أسطورة (عشتار) لتؤكد على التجدد والخصوبة والحب وأهمية المرأة كما عكست قصائدها عمق التشتت الإنساني والاضطراب الذي نعانيه في حياتنا اليومية.

بدورها الشاعرة أريج حسن ألقت مجموعة نصوص نثرية أغلبها تجسيد لبحث المرأة الدائم في نفسها وفي الوجود ورغبتها القوية بالمعرفة لتأخذ المكان الصحيح وعن حاجتها للعاطفة وعن واقع النساء السوريات زمن الحرب.

تخلل الفقرات الشعرية وصلات عزف وغناء على العود والإيقاع للطالبتين زينت ابراهيم وليندا اسماعيل من طلاب الصف العاشر حيث قدمتا معزوفات رقصة الست وهلال الصبا وسمرا ياسمرا وغيرها.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني بوصلات غناء وعزف قدمتها فرقة عشتار بإشراف وصال عيسى.

ذوالفقار أبوغبرا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency