الدفاع الروسية: سلاح الجو استهدف 17 منشأة عسكرية أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الطيران الحربي دمر 17 موقعا عسكرياً أوكرانياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وخلال موجز صحفي يومي نقلته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء أشار المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف إلى أن من بين الأهداف المدمرة مراكز قيادة واتصالات ومستودع ذخيرة ومستودع وقود إلى جانب 11 موقعا محصناً ومنطقة لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في منطقة دونباس.

وأوضح كوناشينكوف أن 215 طائرة ومروحية أوكرانية تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية لحماية سكان دونباس في الـ 24 من شباط الماضي.

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